Top.Mail.Ru
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 1
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 2
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 3
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 4
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 5
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 6
Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 1
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 2
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 3
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 4
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 5
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 6
  • Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737467
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х31х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y

Kvadra — современный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном высокой чёткости 1920x1200, который порадует яркими цветами и деталями. Графитовый корпус выглядит стильно и лаконично. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают этот ноутбук отличным выбором для работы с ресурсоёмкими задачами и многозадачности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает мгновенное реагирование системы и быстрый запуск файлов. В ноутбуке нет предустановленной ОС, что даёт свободу выбора — вы сможете установить именно ту систему, которая подходит под ваши задачи. Россия — страна производства подтверждает качество и надёжность.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Kvadra — современный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном высокой чёткости 1920x1200, который порадует яркими цветами и деталями. Графитовый корпус выглядит стильно и лаконично. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают этот ноутбук отличным выбором для работы с ресурсоёмкими задачами и многозадачности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает мгновенное реагирование системы и быстрый запуск файлов. В ноутбуке нет предустановленной ОС, что даёт свободу выбора — вы сможете установить именно ту систему, которая подходит под ваши задачи. Россия — страна производства подтверждает качество и надёжность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...