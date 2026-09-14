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Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS

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Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 1
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 2
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 3
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 4
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 5
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 6
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 7
Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 1
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 2
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 3
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 4
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 5
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 6
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 7
  • Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737465
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х7
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS

Acer снова удивляет балансом мощности и удобства: ноутбук с 15,6-дюймовым экраном легко уместится на любом рабочем столе и при этом порадует четкой детализацией Full HD 1920x1080. Благодаря частоте обновления 144 Гц картинка получается не только яркой, но и плавной — идеально для динамичных сцен или работы с графикой. Процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб быстрой DDR4-памяти легко справляется с многозадачностью: редактирование документов, обработка фото, потоковое видео — никаких тормозов, только продуктивность. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск программ и системы. Всё работает на современной Windows 11 Home, так что свежие возможности и комфорт предустановлены из коробки. Этот ноутбук — оптимальное решение для тех, кто ценит скорость работы, чёткую картинку и надежность бренда Acer.

Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer снова удивляет балансом мощности и удобства: ноутбук с 15,6-дюймовым экраном легко уместится на любом рабочем столе и при этом порадует четкой детализацией Full HD 1920x1080. Благодаря частоте обновления 144 Гц картинка получается не только яркой, но и плавной — идеально для динамичных сцен или работы с графикой. Процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб быстрой DDR4-памяти легко справляется с многозадачностью: редактирование документов, обработка фото, потоковое видео — никаких тормозов, только продуктивность. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск программ и системы. Всё работает на современной Windows 11 Home, так что свежие возможности и комфорт предустановлены из коробки. Этот ноутбук — оптимальное решение для тех, кто ценит скорость работы, чёткую картинку и надежность бренда Acer.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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