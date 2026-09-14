Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS
Acer снова удивляет балансом мощности и удобства: ноутбук с 15,6-дюймовым экраном легко уместится на любом рабочем столе и при этом порадует четкой детализацией Full HD 1920x1080. Благодаря частоте обновления 144 Гц картинка получается не только яркой, но и плавной — идеально для динамичных сцен или работы с графикой. Процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб быстрой DDR4-памяти легко справляется с многозадачностью: редактирование документов, обработка фото, потоковое видео — никаких тормозов, только продуктивность. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск программ и системы. Всё работает на современной Windows 11 Home, так что свежие возможности и комфорт предустановлены из коробки. Этот ноутбук — оптимальное решение для тех, кто ценит скорость работы, чёткую картинку и надежность бренда Acer.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Aspire7 A715-59G-53YS 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 210H(2.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2kg/Black/Iron/NoOS