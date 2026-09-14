Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y)
NERPA CASPICA ALOSO A342-14 — это сбалансированное решение для бизнеса, образования и повседневной работы. Модель сочетает в себе компактность, высокую производительность и предустановленную операционную систему Windows 11 Pro , что делает её полностью готовой к работе «из коробки». Быстрый и надёжный Благодаря процессору AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD, ноутбук обеспечивает отличную производительность для офисных задач, многозадачности, работы в интернете и видеосвязи. Интегрированная графика Radeon Vega 6 поддерживает плавное воспроизведение мультимедиа и визуальных приложений. Компактный формат и автономность Лёгкий корпус весом всего 1.45 кг, дисплей 14.1" IPS с разрешением 1920?1080 и аккумулятор 51 Вт?ч делают эту модель отличным выбором для мобильной работы. Устройство подходит как для офиса, так и для сотрудников, часто находящихся в командировках или на удалённой работе. Оборудование и подключение Операционная система: Windows 11 Pro — корпоративная совместимость и защита. Графика: AMD Radeon Vega 6. Связь: Wi-Fi и Bluetooth. Корпус: серый, минималистичный дизайн.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y)