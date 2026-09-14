Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-011XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-011)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-011XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-011)
Компактный ноутбук MSI с 14-дюймовым экраном удобно брать с собой — он не займёт много места в рюкзаке или сумке. Прочный корпус из алюминия надёжно защищает устройство в дороге и выглядит стильно. Быстрый SSD на 512 Гб позволяет хранить важные файлы и запускать программы без задержек, а 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме. Шестиядерный процессор Intel справится с любыми повседневными задачами, а встроенная видеокарта экономит заряд аккумулятора. Экран с разрешением 1920x1200 делает изображение чётким и приятным для глаз. Версия Bluetooth 5.3 открывает быстрый обмен данными с современными аксессуарами. Встроенный кард-ридер ускоряет доступ к фото и видео, а два разъёма USB Type-C упрощают подключение новых устройств. Клавиатура с подсветкой — для удобной работы при любом освещении. Ноутбук MSI поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете подходящую для себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-011XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-011)