Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит сочетание мощности и элегантности. 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 порадует невероятной детализацией и яркими цветами, делая просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему захватывающими. Благодаря частоте обновления экрана 120 Гц изображение выглядит особенно плавным — отличное решение для динамичного контента и насыщенных игр. Алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и стиль, повышая долговечность и приятные тактильные ощущения. В основе ноутбука — современный процессор Intel Core Ultra 9 с частотой 2,3 ГГц, поэтому производительности хватает даже для сложных задач: будь то многозадачность, работа с тяжёлыми приложениями или редактирование видео. Молниеносная оперативная память DDR5 гарантирует быструю загрузку программ и отсутствие «тормозов» в процессе работы. Батарея типа Li-lon рассчитана на длительную работу без подзарядки, так что вы сможете оставаться мобильными и свободными от розетки. Lenovo выпускает этот ноутбук без ОС, открывая простор для выбора именно той операционной системы, которая вам максимально удобна.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd