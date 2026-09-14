Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd
Компактный и стильный ноутбук Lenovo легко найдёт место в вашем рюкзаке или на рабочем столе — диагональ экрана 14 дюймов делает его отличным выбором для ежедневных задач и путешествий. Прочная алюминиевая крышка подчёркивает современный серый дизайн и дарит уверенность в долговечности. Яркий OLED-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует насыщенными цветами и отлично подойдёт для работы с графикой и мультимедиа. Оперативная память DDR5 обеспечит быстрый отклик даже при многозадачности, а процессор Intel Core Ultra 5 с частотой 1,7 ГГц справится с повседневными программами. Ноутбук идёт без ОС — вы сами выбираете всё для себя с нуля.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd