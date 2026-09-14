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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 8
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
24 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 8
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737456
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
450
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х8
Вес, кг.
3.03

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — простор для работы и развлечений. Яркий OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц превращает картинку в настоящее шоу: фильмам, графике и играм хватает глубины и плавности. Благодаря подсветке клавиатуры удобно печатать в любое время суток. Лёгкий, прочный корпус из алюминия выделяет ноутбук в потоке стандартных решений. Современная оперативная память LPDDR5x и процессор AMD обеспечивают отличную производительность — под стать напору ваших идей. Li-lon аккумулятор поддержит в пути, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу выбора программного окружения.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
450
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — простор для работы и развлечений. Яркий OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц превращает картинку в настоящее шоу: фильмам, графике и играм хватает глубины и плавности. Благодаря подсветке клавиатуры удобно печатать в любое время суток. Лёгкий, прочный корпус из алюминия выделяет ноутбук в потоке стандартных решений. Современная оперативная память LPDDR5x и процессор AMD обеспечивают отличную производительность — под стать напору ваших идей. Li-lon аккумулятор поддержит в пути, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу выбора программного окружения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.66kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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