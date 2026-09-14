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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 8
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 9
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 8
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 9
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737455
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
450
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
92.5 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х7
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

Lenovo представляет ноутбук, который создан для динамичной жизни и больших свершений. Лёгкий и компактный корпус из алюминия подчеркнёт стиль и не отяготит рюкзак. 14-дюймовый OLED-дисплей с потрясающим разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц подарит сочную картинку и плавность, которая по-настоящему радует глаз — удобно для работы с графикой, сериалов и игр. Современная оперативная память LPDDR5x обеспечит быструю работу приложений и многозадачность. Процессор AMD справится с деловыми и творческими задачами. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст даже в тёмное время суток. Li-lon аккумулятор — надёжное питание без подзарядки долгие часы. Мощный, стильный, продуманный до мелочей — ноутбук Lenovo для тех, кто всегда в движении и ценит комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
450
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
92.5 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет ноутбук, который создан для динамичной жизни и больших свершений. Лёгкий и компактный корпус из алюминия подчеркнёт стиль и не отяготит рюкзак. 14-дюймовый OLED-дисплей с потрясающим разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц подарит сочную картинку и плавность, которая по-настоящему радует глаз — удобно для работы с графикой, сериалов и игр. Современная оперативная память LPDDR5x обеспечит быструю работу приложений и многозадачность. Процессор AMD справится с деловыми и творческими задачами. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст даже в тёмное время суток. Li-lon аккумулятор — надёжное питание без подзарядки долгие часы. Мощный, стильный, продуманный до мелочей — ноутбук Lenovo для тех, кто всегда в движении и ценит комфорт.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14AGP11 14"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 (Ghz)/24576Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/100WHr/war 1y/1.43kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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