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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737454
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd

Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весом всего 1,37 кг удобно брать с собой — он не отяготит даже маленькую сумку. Яркий 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920x1200 порадует насыщенной цветопередачей и чёткой картинкой, а комфортная частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность изображения в повседневных задачах. Мощный процессор AMD Ryzen 7 и быстрая оперативная память DDR5 помогут работать с современными приложениями без задержек. Алюминиевый корпус не только надёжен, но и выглядит стильно — в синим цвете этот ноутбук всегда будет выделяться. Аккумулятор Li-lon поддерживает длительную работу без подзарядки, а отсутствие предустановленной операционной системы даёт свободу выбора нужного ПО под любые задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весом всего 1,37 кг удобно брать с собой — он не отяготит даже маленькую сумку. Яркий 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920x1200 порадует насыщенной цветопередачей и чёткой картинкой, а комфортная частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность изображения в повседневных задачах. Мощный процессор AMD Ryzen 7 и быстрая оперативная память DDR5 помогут работать с современными приложениями без задержек. Алюминиевый корпус не только надёжен, но и выглядит стильно — в синим цвете этот ноутбук всегда будет выделяться. Аккумулятор Li-lon поддерживает длительную работу без подзарядки, а отсутствие предустановленной операционной системы даёт свободу выбора нужного ПО под любые задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 14"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.37kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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