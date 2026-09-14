Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd
Lenovo представляет стильный синий ноутбук с премиальным алюминиевым корпусом — удачное сочетание современного дизайна и прочности. Благодаря большому 16-дюймовому OLED-экрану с разрешением 1920x1200 вы получите яркие и чёткие изображения, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавную работу при просмотре фильмов и веб-сёрфинге. Мощный процессор серии AMD Ryzen AI 7 и быстрая оперативная память DDR5 справятся с любыми задачами — от работы до творчества. Вес всего 1,69 кг делает модель удобной для ежедневных поездок и встреч. Li-lon аккумулятор гарантирует длительную работу без подзарядки. Оптимальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и стиль.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd