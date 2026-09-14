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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16&quot;(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737453
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х8
Вес, кг.
2.85

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd

Lenovo представляет стильный синий ноутбук с премиальным алюминиевым корпусом — удачное сочетание современного дизайна и прочности. Благодаря большому 16-дюймовому OLED-экрану с разрешением 1920x1200 вы получите яркие и чёткие изображения, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавную работу при просмотре фильмов и веб-сёрфинге. Мощный процессор серии AMD Ryzen AI 7 и быстрая оперативная память DDR5 справятся с любыми задачами — от работы до творчества. Вес всего 1,69 кг делает модель удобной для ежедневных поездок и встреч. Li-lon аккумулятор гарантирует длительную работу без подзарядки. Оптимальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет стильный синий ноутбук с премиальным алюминиевым корпусом — удачное сочетание современного дизайна и прочности. Благодаря большому 16-дюймовому OLED-экрану с разрешением 1920x1200 вы получите яркие и чёткие изображения, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавную работу при просмотре фильмов и веб-сёрфинге. Мощный процессор серии AMD Ryzen AI 7 и быстрая оперативная память DDR5 справятся с любыми задачами — от работы до творчества. Вес всего 1,69 кг делает модель удобной для ежедневных поездок и встреч. Li-lon аккумулятор гарантирует длительную работу без подзарядки. Оптимальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 16"(1920x1200 OLED)/AMD Ryzen AI 7 445(4Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 840M/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/cosmic blue/noOS + 65W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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