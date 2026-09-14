Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd
Lenovo предлагает ноутбук, который стоит особняком благодаря своим возможностям. Яркий 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 радует невероятной детализацией, а частота обновления 120 Гц делает картинку по-настоящему плавной — идеально для фильмов, игр и творческой работы. В корпусе из алюминия ноутбук выглядит стильно и надежно, подчеркивая ваш профессионализм. Мощный процессор Intel и быстрый тип памяти LPDDR5x позволяют легко справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 8 Гб видеопамяти обеспечивают производительность для графики, фото и монтажа. Удобная подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже вечером. Ноутбук работает на Windows 11 Home — всё готово для современных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 253 370 руб.63343 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 283 450 руб.70863 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 287 650 руб.71913 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-S9085 Core Ultra 9 275HX 32Gb ...
-
В наличииЦена 292 960 руб.73240 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 359 510 руб.89878 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 408 600 руб.102150 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 co...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd