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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737450
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х28х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd

Lenovo выпускает ноутбуки для тех, кто рассчитывает на максимум удобства и мощности. 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2880x1800 радует глаз невероятно чёткой и детализированной картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность даже при динамичной работе или развлечениях. Элегантный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и отличается повышенной прочностью. Внутри — невероятные 32 Гб памяти LPDDR5x, которые справятся сразу с десятками задач и самых требовательных программ, а быстрый SSD моментально загружает систему и файлы. Мощный процессор серии Intel Core Ultra 9 открывает новые возможности для продуктивной работы и творчества. Удобная клавиатура с подсветкой превращает набор текста в удовольствие в любое время суток. На ноутбуке уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе или развлечениям. Стильный серый цвет завершает образ по-настоящему современного устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает ноутбуки для тех, кто рассчитывает на максимум удобства и мощности. 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2880x1800 радует глаз невероятно чёткой и детализированной картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность даже при динамичной работе или развлечениях. Элегантный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и отличается повышенной прочностью. Внутри — невероятные 32 Гб памяти LPDDR5x, которые справятся сразу с десятками задач и самых требовательных программ, а быстрый SSD моментально загружает систему и файлы. Мощный процессор серии Intel Core Ultra 9 открывает новые возможности для продуктивной работы и творчества. Удобная клавиатура с подсветкой превращает набор текста в удовольствие в любое время суток. На ноутбуке уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе или развлечениям. Стильный серый цвет завершает образ по-настоящему современного устройства.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 14"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 285H(3.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/Win11Home + 100W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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