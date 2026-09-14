Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
Lenovo открывает новый уровень работы и развлечений с 16-дюймовым OLED-экраном: потрясающе чёткая картинка с разрешением 2880x1800 делает каждый момент насыщенным и ярким. Частота обновления 120 Гц обеспечивает идеально плавное изображение в динамичных сценах и плавный скроллинг. Этот ноутбук мощный благодаря производительному 8-ядерному процессору AMD Ryzen AI 5 с частотой до 5 ГГц — отлично подходит для многозадачности, работы с тяжёлыми файлами и быстрой обработки задач любого уровня сложности. 16 Гб оперативной памяти DDR5 моментально реагирует на ваши действия, а быстрый SSD ускоряет загрузку системы и приложений. Стильный серый корпус добавит элегантности, а отсутствие предустановленной операционной системы даст свободу выбрать нужное программное обеспечение самостоятельно.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd