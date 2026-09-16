Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
Lenovo с диагональю 16 дюймов и весом всего 1,76 кг сочетает в себе большую рабочую поверхность и лёгкость — его удобно брать с собой и использовать где угодно. Современный алюминиевый корпус подчёркивает стиль и надёжность, а элегантный серый цвет выделяет ноутбук среди других. Яркий OLED-экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц делает изображение невероятно чётким и плавным — идеально для работы с графикой, фильмов или игр. Благодаря подсветке клавиатуры комфортно работать даже ночью. Оперативная память типа DDR5 обеспечивает максимальную производительность с процессором AMD. Аккумулятор Li-lon рассчитан на длительную работу без подзарядки. Приятным бонусом становится наличие оптического привода — для тех, кто иногда пользуется дисками. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт свободу выбора и настройки под себя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen AI 5, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd