Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y
Наслаждайтесь каждым кадром на большом 16-дюймовом OLED-экране с невероятным разрешением 3840x2400 — картинка впечатляет насыщенностью и яркостью. Сенсорный экран добавляет свободы: просто касайтесь, листайте, управляйте — работать и творить легко, как на планшете. Процессор AMD Ryzen AI 7 обеспечивает высокую производительность, подходящую и для интенсивной работы, и для творчества. Быстрая оперативная память DDR5 открывает новые возможности многозадачности без задержек и тормозов. Благодаря аккумулятору Li-lon ноутбук сохраняет мобильность — берите его с собой без опасения остаться без энергии. Частота обновления 60 Гц делает отображение плавным, а отсутствие ОС позволяет выбрать и настроить систему исключительно под свои потребности.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y