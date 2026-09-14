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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y

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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 1
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 2
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 3
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 4
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 5
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 6
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 7
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 8
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 9
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 8
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 9
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14&quot;(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737441
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y

Lenovo представляет компактный и мощный ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов — идеальный баланс для мобильной работы и развлечений. Яркое, детализированное изображение на экране с разрешением 2880x1800 завораживает четкостью. Сенсорное управление открывает новые горизонты комфорта: одним движением пальца вы можете управлять приложениями и документами. Оснащён 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и современным процессором Intel Core Ultra 7 — ноутбук справится с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. SSD-накопитель мгновенно запускает приложения и обеспечивает молниеносную загрузку системы. Работает под управлением Windows 11 Pro — всё необходимое для работы и творчества готово прямо из коробки. Подсветка клавиатуры пригодится тем, кто привык работать в любое время суток, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Батарея типа Li-Pol поддерживает длительную работу без подзарядки. Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит производительность, удобство и мобильность.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет компактный и мощный ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов — идеальный баланс для мобильной работы и развлечений. Яркое, детализированное изображение на экране с разрешением 2880x1800 завораживает четкостью. Сенсорное управление открывает новые горизонты комфорта: одним движением пальца вы можете управлять приложениями и документами. Оснащён 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и современным процессором Intel Core Ultra 7 — ноутбук справится с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. SSD-накопитель мгновенно запускает приложения и обеспечивает молниеносную загрузку системы. Работает под управлением Windows 11 Pro — всё необходимое для работы и творчества готово прямо из коробки. Подсветка клавиатуры пригодится тем, кто привык работать в любое время суток, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Батарея типа Li-Pol поддерживает длительную работу без подзарядки. Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит производительность, удобство и мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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