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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3"(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3"(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y

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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3&quot;(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3&quot;(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
193 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737440
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
268V
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х8
Вес, кг.
2.77

Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3"(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y

Lenovo объединил в этом ноутбуке продуманные детали для динамичной работы и комфорта. Большой 15,3-дюймовый сенсорный экран с потрясающим разрешением 2880x1800 порадует сочной картинкой — идеально для работы с графикой и мультимедиа. Элегантный алюминиевый корпус выглядит стильно и надёжен в поездке или офисе. Мощные 32 Гб оперативной памяти и современный процессор Intel Core Ultra 7 обеспечивают плавную многозадачность и быструю реакцию на любые задачи. SSD-накопитель ускоряет запуск приложений и хранение данных. Сканер отпечатка пальца сохраняет личные файлы в безопасности, а подсветка клавиатуры комфортна для работы в любое время суток. Два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары. Windows 11 Pro открывает расширенные бизнес-возможности и удобные инструменты для продуктивной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3"(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
268V
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo объединил в этом ноутбуке продуманные детали для динамичной работы и комфорта. Большой 15,3-дюймовый сенсорный экран с потрясающим разрешением 2880x1800 порадует сочной картинкой — идеально для работы с графикой и мультимедиа. Элегантный алюминиевый корпус выглядит стильно и надёжен в поездке или офисе. Мощные 32 Гб оперативной памяти и современный процессор Intel Core Ultra 7 обеспечивают плавную многозадачность и быструю реакцию на любые задачи. SSD-накопитель ускоряет запуск приложений и хранение данных. Сканер отпечатка пальца сохраняет личные файлы в безопасности, а подсветка клавиатуры комфортна для работы в любое время суток. Два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары. Windows 11 Pro открывает расширенные бизнес-возможности и удобные инструменты для продуктивной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition, 15.3"(2880X1800) Touch OLED 500nits AG 100% DCI-P3, Copilot+ PC , Intel U7 268V vPro, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 80Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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