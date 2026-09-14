Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo легко найдёт место и на домашнем столе, и в деловом портфеле. Корпус из пластика делает его лёгким, а под стильной внешностью скрывается мощная начинка: 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый SSD обеспечат моментальный отклик даже при одновременной работе с ресурсоёмкими задачами. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1200 поможет полностью погрузиться в любимые сериалы, редактировать документы или создавать презентации — все детали будут на высоте. Современный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц отвечает за плавную и бесперебойную работу. Установленная Windows 11 Pro дарит продвинутые возможности управления и безопасности, а удобная подсветка клавиатуры поддержит высокий темп работы даже в темное время суток. Дополнительную защиту обеспечивает сканер отпечатка пальца — доступ только для вас.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla