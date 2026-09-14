Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA)
HP открывает новые горизонты производительности с 16-дюймовым ноутбуком на базе мощного 16-ядерного процессора Intel Core Ultra 7. Приятно удивляет большой IPS-экран с четким разрешением 1920x1200 — идеально для работы с графикой, учебы или развлечений. Современная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб и быстрый SSD накопитель обеспечивают молниеносный отклик при любых задачах. Клавиатура с подсветкой делает работу в темноте комфортной, а поддержка USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Дискретная видеокарта открывает путь к ресурсоемким приложениям и играм. Легкий пластиковый корпус гарантирует мобильность — берите с собой новые возможности! Ноутбук продается без операционной системы, что позволяет настроить его под себя с чистого листа.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA)