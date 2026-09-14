Салфетка из микрофибры для пола 500x600 мм, фиолетовая, Home// Palisad (923315)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Салфетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737419
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Салфетка
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
Салфетка - 1 шт
Материал
микрофибра
Цвет
фиолетовый
Размеры в упаковке, см
35х20х2
Вес, г.
100
Описание товара Салфетка из микрофибры для пола 500x600 мм, фиолетовая, Home// Palisad (923315)
Салфетка для пола из микрофибры предназначена для влажной и сухой уборки различных типов напольных покрытий: линолеума, керамической плитки, паркета, ламината, мрамора и т.д. ОсобенностиУникальная структура волокон микрофибры позволяет очистить поверхность без использования моющих средств.В сухом виде обладает электростатическим эффектом, благодаря чему хорошо удаляет пыль.ПреимуществаНе оставляет следов, разводов и ворса.Хорошо впитывает влагу. Прочная и долговечная.
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Бренд
Тип товара
Салфетка
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
Салфетка - 1 шт
Материал
микрофибра
Цвет
фиолетовый
Салфетка для пола из микрофибры предназначена для влажной и сухой уборки различных типов напольных покрытий: линолеума, керамической плитки, паркета, ламината, мрамора и т.д. ОсобенностиУникальная структура волокон микрофибры позволяет очистить поверхность без использования моющих средств.В сухом виде обладает электростатическим эффектом, благодаря чему хорошо удаляет пыль.ПреимуществаНе оставляет следов, разводов и ворса.Хорошо впитывает влагу. Прочная и долговечная.
Салфетка из микрофибры для пола 500x600 мм, фиолетовая, Home// Palisad (923315) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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