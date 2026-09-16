Уцененный товар Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром хорошее состояние, 737418
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%9 230 руб. 11 260 руб.
В наличии
Код товара: 737418
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 230 руб. -18%
11 260 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х15х6
Вес, г.
425
Описание товара Уцененный товар Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , инструкция, лейка Причина уценки : повреждена коробка
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Страна производитель
Германия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , инструкция, лейка Причина уценки : повреждена коробка
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Уцененный товар Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520000 хром хорошее состояние - купить по цене 9230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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