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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737413
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х34х8
Вес, кг.
8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг

Современный ноутбук Lenovo с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном — яркое изображение и чёткие детали обеспечены в разрешении 2560x1600. Высокая частота обновления 165 Гц приятно удивит поклонников динамичных игр и фильмов, делая каждое движение плавным и реалистичным. 8 Гб видеопамяти легко потянут ресурсоёмкие задачи: будь то работа с графикой или современные развлечения. Использована оперативная память DDR5 — это скорость и стабильность даже при серьёзных нагрузках. Корпус выполнен из практичного чёрного пластика: такой ноутбук удобно брать с собой, ведь он легко очищается от следов повседневного использования. С операционной системой Windows 11 Home вы получаете все современные возможности и привычный комфорт работы с любимыми приложениями. Мощный аккумулятор типа Li-lon поддерживает длительную автономность, а вес 2,43 кг делает ноутбук Lenovo хорошим спутником для офиса, учёбы и отдыха дома. Подсветки клавиатуры нет — классика и лаконичность для поклонников минимализма.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современный ноутбук Lenovo с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном — яркое изображение и чёткие детали обеспечены в разрешении 2560x1600. Высокая частота обновления 165 Гц приятно удивит поклонников динамичных игр и фильмов, делая каждое движение плавным и реалистичным. 8 Гб видеопамяти легко потянут ресурсоёмкие задачи: будь то работа с графикой или современные развлечения. Использована оперативная память DDR5 — это скорость и стабильность даже при серьёзных нагрузках. Корпус выполнен из практичного чёрного пластика: такой ноутбук удобно брать с собой, ведь он легко очищается от следов повседневного использования. С операционной системой Windows 11 Home вы получаете все современные возможности и привычный комфорт работы с любимыми приложениями. Мощный аккумулятор типа Li-lon поддерживает длительную автономность, а вес 2,43 кг делает ноутбук Lenovo хорошим спутником для офиса, учёбы и отдыха дома. Подсветки клавиатуры нет — классика и лаконичность для поклонников минимализма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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