Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг
Современный ноутбук Lenovo с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном — яркое изображение и чёткие детали обеспечены в разрешении 2560x1600. Высокая частота обновления 165 Гц приятно удивит поклонников динамичных игр и фильмов, делая каждое движение плавным и реалистичным. 8 Гб видеопамяти легко потянут ресурсоёмкие задачи: будь то работа с графикой или современные развлечения. Использована оперативная память DDR5 — это скорость и стабильность даже при серьёзных нагрузках. Корпус выполнен из практичного чёрного пластика: такой ноутбук удобно брать с собой, ведь он легко очищается от следов повседневного использования. С операционной системой Windows 11 Home вы получаете все современные возможности и привычный комфорт работы с любимыми приложениями. Мощный аккумулятор типа Li-lon поддерживает длительную автономность, а вес 2,43 кг делает ноутбук Lenovo хорошим спутником для офиса, учёбы и отдыха дома. Подсветки клавиатуры нет — классика и лаконичность для поклонников минимализма.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 7 255HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг