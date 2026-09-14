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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
209 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737412
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг

Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный стиль и мощные характеристики для тех, кто хочет большего. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц подарит невероятно плавное и детализированное изображение — отлично подходит для работы с графикой, видео и игр. Современный процессор Intel Core Ultra 9 и целых 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают невероятную производительность без тормозов. Объём видеопамяти 8 Гб легко справится с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD ускорит запуск всех ваших программ. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в темноте, а лёгкий пластиковый корпус в черном цвете делает ноутбук стильным и практичным. Windows 11 Home уже установлена, так что вы сразу готовы к новым свершениям.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный стиль и мощные характеристики для тех, кто хочет большего. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц подарит невероятно плавное и детализированное изображение — отлично подходит для работы с графикой, видео и игр. Современный процессор Intel Core Ultra 9 и целых 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают невероятную производительность без тормозов. Объём видеопамяти 8 Гб легко справится с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD ускорит запуск всех ваших программ. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в темноте, а лёгкий пластиковый корпус в черном цвете делает ноутбук стильным и практичным. Windows 11 Home уже установлена, так что вы сразу готовы к новым свершениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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