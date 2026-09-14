Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг
Lenovo выпускает ноутбук, который впечатляет своим изящным алюминиевым корпусом — такой дизайн не только прочен, но и выглядит стильно в строгом чёрном цвете. Огромный 16-дюймовый экран с OLED-матрицей и потрясающим разрешением 2560x1600 порадует невероятной детализацией и живыми цветами, а частота обновления 165 Гц обеспечит удивительную плавность картинки — оценят геймеры и профессионалы. Начинка на базе мощного AMD Ryzen 9 и производительность дискретной видеокарты открывают широкие возможности для задач, требующих больших ресурсов, от современных игр до творчества. Продуманная клавиатура с подсветкой даёт комфорт при работе в любое время суток, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения современных аксессуаров и периферии. Ноутбук работает на Windows 11 Home — это актуальные функции и удобство из коробки.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг