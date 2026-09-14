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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737411
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг

Lenovo выпускает ноутбук, который впечатляет своим изящным алюминиевым корпусом — такой дизайн не только прочен, но и выглядит стильно в строгом чёрном цвете. Огромный 16-дюймовый экран с OLED-матрицей и потрясающим разрешением 2560x1600 порадует невероятной детализацией и живыми цветами, а частота обновления 165 Гц обеспечит удивительную плавность картинки — оценят геймеры и профессионалы. Начинка на базе мощного AMD Ryzen 9 и производительность дискретной видеокарты открывают широкие возможности для задач, требующих больших ресурсов, от современных игр до творчества. Продуманная клавиатура с подсветкой даёт комфорт при работе в любое время суток, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения современных аксессуаров и периферии. Ноутбук работает на Windows 11 Home — это актуальные функции и удобство из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает ноутбук, который впечатляет своим изящным алюминиевым корпусом — такой дизайн не только прочен, но и выглядит стильно в строгом чёрном цвете. Огромный 16-дюймовый экран с OLED-матрицей и потрясающим разрешением 2560x1600 порадует невероятной детализацией и живыми цветами, а частота обновления 165 Гц обеспечит удивительную плавность картинки — оценят геймеры и профессионалы. Начинка на базе мощного AMD Ryzen 9 и производительность дискретной видеокарты открывают широкие возможности для задач, требующих больших ресурсов, от современных игр до творчества. Продуманная клавиатура с подсветкой даёт комфорт при работе в любое время суток, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения современных аксессуаров и периферии. Ноутбук работает на Windows 11 Home — это актуальные функции и удобство из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 9 9955HX/16 Gb/2 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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