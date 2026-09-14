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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16&quot; WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737410
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг

Lenovo с 16-дюймовым OLED-экраном и разрешением 2560x1600 подарит невероятно четкое и яркое изображение — вы погружаетесь в детали фильмов, игр и работы. Высокая частота обновления 165 Гц сделает каждое движение плавным и точным, что оценят геймеры и профессионалы графики. Мощная видеокарта nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти легко справится даже со сложными задачами, позволяя запускать современные игры и работать с графикой без ограничений. Подсветка клавиатуры выгодно выделяет этот ноутбук, делая работу удобной даже в темноте. Встроенная оперативная память DDR5 добавляет скорости в любые процессы. При весе 2,3 кг устройство останется мобильным, а стильный черный цвет корпуса отлично впишется в современный ритм жизни. Установленная Windows 11 Home гарантирует готовность к работе "из коробки".

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с 16-дюймовым OLED-экраном и разрешением 2560x1600 подарит невероятно четкое и яркое изображение — вы погружаетесь в детали фильмов, игр и работы. Высокая частота обновления 165 Гц сделает каждое движение плавным и точным, что оценят геймеры и профессионалы графики. Мощная видеокарта nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти легко справится даже со сложными задачами, позволяя запускать современные игры и работать с графикой без ограничений. Подсветка клавиатуры выгодно выделяет этот ноутбук, делая работу удобной даже в темноте. Встроенная оперативная память DDR5 добавляет скорости в любые процессы. При весе 2,3 кг устройство останется мобильным, а стильный черный цвет корпуса отлично впишется в современный ритм жизни. Установленная Windows 11 Home гарантирует готовность к работе "из коробки".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10/16" WQXGA OLED 2560x1600/AMD Ryzen 7 8845HS/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/черный/2.3 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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