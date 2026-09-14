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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
366 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737409
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
64х37х11
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг

Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10/18" WQUXGA 3840x2400/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Home/черный/3.5 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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