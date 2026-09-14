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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737405
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
150
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
2.44

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг

Стильный ультрабук Lenovo с прочным алюминиевым корпусом и весом всего 1,63 кг — легкий спутник для учебы, работы и путешествий. Большой 15,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 прекрасно подходит для чтения, работы с документами и просмотра фильмов. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб позволит всегда иметь под рукой все нужные файлы и проекты. Встроенная видеокарта подойдет для повседневных задач, а один порт USB Type-C расширит возможности подключения. Литий-ионный аккумулятор поддержит мобильность, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу выбора программного обеспечения под свои нужды.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
150
Развернуть
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный ультрабук Lenovo с прочным алюминиевым корпусом и весом всего 1,63 кг — легкий спутник для учебы, работы и путешествий. Большой 15,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 прекрасно подходит для чтения, работы с документами и просмотра фильмов. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб позволит всегда иметь под рукой все нужные файлы и проекты. Встроенная видеокарта подойдет для повседневных задач, а один порт USB Type-C расширит возможности подключения. Литий-ионный аккумулятор поддержит мобильность, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу выбора программного обеспечения под свои нужды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10/15.3" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.63 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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