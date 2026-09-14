Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI
Huawei создал гармонию мощности и стиля в компактном 14-дюймовом ноутбуке с металлическим корпусом. Впечатляющее разрешение экрана 1920x1200 на матрице IPS наполняет картинку сочными цветами и широкими углами обзора — комфортно работать и смотреть фильмы с утра до вечера. 8-ядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц справится с задачами делового дня и творческими проектами, а 1024 Гб SSD подарят быструю загрузку и огромный запас памяти для файлов и программ. Оперативная память LPDDR4X отвечает за стабильную работу даже при большом потоке задач. Серый цвет корпуса подчеркивает утонченность и минимализм. Отличный вариант для тех, кто ищет производительный ноутбук Huawei с металлическим корпусом для учебы, работы и отдыха.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
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