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Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver

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Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
301 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737396
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4.61
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5, HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х7
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver

Apple сочетает в этом ноутбуке невероятную мощь и эстетичный минимализм. Большой и чёткий экран с диагональю 16,2 дюйма и разрешением 3456x2234 порадует яркой картинкой — идеально для работы с графикой, видео и просто для комфортного просмотра. Встроенная видеокарта вместе с современной серией процессора Apple M5 и внушительным объёмом оперативной памяти — 48 Гб — легко справятся с любыми задачами, от многозадачности до ресурсоёмких проектов. Лёгкий и стильный алюминиевый корпус в серебристом цвете подчеркнёт ваш вкус и обеспечит надёжность в повседневном использовании. SSD-накопитель подарит молниеносные скорости загрузки и доступа к данным. Удобная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца добавят настоящего комфорта и безопасности. Всё работает под управлением Mac OS — для тех, кто ценит эффективность и удобство.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4.61
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5, HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple сочетает в этом ноутбуке невероятную мощь и эстетичный минимализм. Большой и чёткий экран с диагональю 16,2 дюйма и разрешением 3456x2234 порадует яркой картинкой — идеально для работы с графикой, видео и просто для комфортного просмотра. Встроенная видеокарта вместе с современной серией процессора Apple M5 и внушительным объёмом оперативной памяти — 48 Гб — легко справятся с любыми задачами, от многозадачности до ресурсоёмких проектов. Лёгкий и стильный алюминиевый корпус в серебристом цвете подчеркнёт ваш вкус и обеспечит надёжность в повседневном использовании. SSD-накопитель подарит молниеносные скорости загрузки и доступа к данным. Удобная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца добавят настоящего комфорта и безопасности. Всё работает под управлением Mac OS — для тех, кто ценит эффективность и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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