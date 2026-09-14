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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
301 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737396
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver
Apple сочетает в этом ноутбуке невероятную мощь и эстетичный минимализм. Большой и чёткий экран с диагональю 16,2 дюйма и разрешением 3456x2234 порадует яркой картинкой — идеально для работы с графикой, видео и просто для комфортного просмотра. Встроенная видеокарта вместе с современной серией процессора Apple M5 и внушительным объёмом оперативной памяти — 48 Гб — легко справятся с любыми задачами, от многозадачности до ресурсоёмких проектов. Лёгкий и стильный алюминиевый корпус в серебристом цвете подчеркнёт ваш вкус и обеспечит надёжность в повседневном использовании. SSD-накопитель подарит молниеносные скорости загрузки и доступа к данным. Удобная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца добавят настоящего комфорта и безопасности. Всё работает под управлением Mac OS — для тех, кто ценит эффективность и удобство.
Apple сочетает в этом ноутбуке невероятную мощь и эстетичный минимализм. Большой и чёткий экран с диагональю 16,2 дюйма и разрешением 3456x2234 порадует яркой картинкой — идеально для работы с графикой, видео и просто для комфортного просмотра. Встроенная видеокарта вместе с современной серией процессора Apple M5 и внушительным объёмом оперативной памяти — 48 Гб — легко справятся с любыми задачами, от многозадачности до ресурсоёмких проектов. Лёгкий и стильный алюминиевый корпус в серебристом цвете подчеркнёт ваш вкус и обеспечит надёжность в повседневном использовании. SSD-накопитель подарит молниеносные скорости загрузки и доступа к данным. Удобная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца добавят настоящего комфорта и безопасности. Всё работает под управлением Mac OS — для тех, кто ценит эффективность и удобство.
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