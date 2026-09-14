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Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737394
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
15
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х8
Вес, кг.
3.28

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver

Этот ноутбук Apple сочетает элегантность и передовые технологии. Лёгкий — всего 1,6 кг — он станет вашим надежным спутником и в поездке, и дома. Компактная диагональ экрана 14,2 дюйма отлично подходит для работы и развлечений, а яркое разрешение 3024x1964 подарит каждую деталь на экране. Мощность и скорость обеспечивают процессор Apple M5 и целых 24 Гб оперативной памяти — такие показатели позволяют работать с ресурсоёмкими программами и держать много вкладок открытыми одновременно. Встроенный SSD на 1024 Гб — надёжное и быстрое хранилище для всех файлов. Три порта USB Type-C дают свободу подключений. Удобство повседневного использования — благодаря подсветке клавиатуры, встроенному кард-ридеру и сканеру отпечатка пальца. Работает под управлением Mac OS, а лёгкий и прочный алюминиевый корпус приятно держать в руках. Bluetooth v6.0 обеспечивает стабильную беспроводную связь, а современный аккумулятор Li-Pol рассчитан на длительную работу.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
15
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple сочетает элегантность и передовые технологии. Лёгкий — всего 1,6 кг — он станет вашим надежным спутником и в поездке, и дома. Компактная диагональ экрана 14,2 дюйма отлично подходит для работы и развлечений, а яркое разрешение 3024x1964 подарит каждую деталь на экране. Мощность и скорость обеспечивают процессор Apple M5 и целых 24 Гб оперативной памяти — такие показатели позволяют работать с ресурсоёмкими программами и держать много вкладок открытыми одновременно. Встроенный SSD на 1024 Гб — надёжное и быстрое хранилище для всех файлов. Три порта USB Type-C дают свободу подключений. Удобство повседневного использования — благодаря подсветке клавиатуры, встроенному кард-ридеру и сканеру отпечатка пальца. Работает под управлением Mac OS, а лёгкий и прочный алюминиевый корпус приятно держать в руках. Bluetooth v6.0 обеспечивает стабильную беспроводную связь, а современный аккумулятор Li-Pol рассчитан на длительную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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