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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS

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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 4
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 5
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 6
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 7
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 8
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 9
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 10
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 3
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  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 5
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 6
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 7
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 8
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 9
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 10
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16&quot; 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737392
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х34х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS

Acer представляет ноутбук с 16-дюймовым IPS-дисплеем и впечатляющим разрешением 2560x1600 — картинка порадует яркостью и детализацией при любой задаче. Современный процессор Intel Core Ultra 9 и 32 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, тяжёлыми программами и графикой. Дискретная видеокарта открывает дополнительные возможности для работы и развлечений. Благодаря встроенному кард-ридеру переносить фото и видео стало удобно, а два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары без ограничений. Подсвечиваемая клавиатура делает написание текстов и работу в тёмное время комфортной. Надёжный аккумулятор Li-lon подходит для длительных сессий вдали от розетки. Компактный, но функциональный — ноутбук легко впишется как в домашнюю, так и в рабочую среду.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет ноутбук с 16-дюймовым IPS-дисплеем и впечатляющим разрешением 2560x1600 — картинка порадует яркостью и детализацией при любой задаче. Современный процессор Intel Core Ultra 9 и 32 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, тяжёлыми программами и графикой. Дискретная видеокарта открывает дополнительные возможности для работы и развлечений. Благодаря встроенному кард-ридеру переносить фото и видео стало удобно, а два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары без ограничений. Подсвечиваемая клавиатура делает написание текстов и работу в тёмное время комфортной. Надёжный аккумулятор Li-lon подходит для длительных сессий вдали от розетки. Компактный, но функциональный — ноутбук легко впишется как в домашнюю, так и в рабочую среду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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