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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver

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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6&quot; FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737390
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.33

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver

Acer уверен на любой рабочей волне: компактный и стильный серебристый корпус из пластика сочетает лёгкость и современный внешний вид. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким Full HD разрешением 1920x1080 порадует яркой картинкой — фильмы, работа и игры выглядят гармонично и детально. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск программ и быстрый доступ к файлам: места хватит даже для внушительной медиатеки. Процессор AMD с интегрированной графикой подойдёт для ежедневных задач, учёбы и офисной работы. На корпусе предусмотрен стандартный набор портов: USB 2.0 и современный USB Type-C для подключения периферии. Ноутбук идёт без предустановленной операционной системы — это ваш чистый лист для настройки под личные задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer уверен на любой рабочей волне: компактный и стильный серебристый корпус из пластика сочетает лёгкость и современный внешний вид. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким Full HD разрешением 1920x1080 порадует яркой картинкой — фильмы, работа и игры выглядят гармонично и детально. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск программ и быстрый доступ к файлам: места хватит даже для внушительной медиатеки. Процессор AMD с интегрированной графикой подойдёт для ежедневных задач, учёбы и офисной работы. На корпусе предусмотрен стандартный набор портов: USB 2.0 и современный USB Type-C для подключения периферии. Ноутбук идёт без предустановленной операционной системы — это ваш чистый лист для настройки под личные задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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