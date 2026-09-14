Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver
Лёгкий и мобильный ноутбук Acer весит всего 1,53 кг — удобно брать с собой на учёбу, в офис или в кафе. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920х1080 позволит наслаждаться ярким и детализированным изображением, будь то работа с документами или просмотр фильмов. 4-ядерный процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную производительность: ноутбук легко справится с повседневными задачами, работой в нескольких программах и интернет-сёрфингом. SSD на 256 Гб — быстрый запуск системы и быстрая загрузка файлов. Есть всё необходимое для современных задач: USB 2.0, USB Type-C и современная версия Bluetooth v5.0 для быстрой связи с гаджетами. Корпус выполнен из практичного пластика. Для тех, кто предпочитает самостоятельно устанавливать операционную систему, модель поставляется без ОС.
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