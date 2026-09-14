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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14" OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14" OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14&quot; OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737387
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х8
Вес, кг.
8.9

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14" OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг

Lenovo выпустил ноутбук, который легко брать с собой благодаря небольшому весу в 1,38 кг и компактному 14-дюймовому экрану. Серый алюминиевый корпус не только выглядит элегантно, но и приятно ощущается в руке. Трансформер открывает новые сценарии использования — работайте, смотрите кино или рисуйте прямо на сенсорном экране, как удобно именно вам. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для повседневных задач, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и хранение всех важных файлов. Современная оперативная память LPDDR5x даёт настоящую лёгкость в многозадачности. Поддержка Windows 11 Home позволит сразу же работать и отдыхать в современной системе. Подсветка клавиатуры помогает не отвлекаться даже в вечернее время, а два порта USB Type-C дают больше свободы для подключения аксессуаров. Надёжный аккумулятор стандарта Li-Ion добавляет уверенности на ходу.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14" OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпустил ноутбук, который легко брать с собой благодаря небольшому весу в 1,38 кг и компактному 14-дюймовому экрану. Серый алюминиевый корпус не только выглядит элегантно, но и приятно ощущается в руке. Трансформер открывает новые сценарии использования — работайте, смотрите кино или рисуйте прямо на сенсорном экране, как удобно именно вам. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для повседневных задач, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и хранение всех важных файлов. Современная оперативная память LPDDR5x даёт настоящую лёгкость в многозадачности. Поддержка Windows 11 Home позволит сразу же работать и отдыхать в современной системе. Подсветка клавиатуры помогает не отвлекаться даже в вечернее время, а два порта USB Type-C дают больше свободы для подключения аксессуаров. Надёжный аккумулятор стандарта Li-Ion добавляет уверенности на ходу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10/14" OLED WQXGA+ 2880x1800/Intel Core Ultra 7 256V/16 Gb/512 Gb SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Home/серый/1.38 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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