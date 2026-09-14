Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS
Lenovo выпускает универсальные ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюйма — такой размер отлично подойдёт как для работы дома, так и для учебы или просмотра фильмов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics позволяет комфортно работать с офисными программами и мультимедиа-контентом. С SSD на 256 Гб ваши файлы будут всегда под рукой, а быстрый запуск приложений сэкономит время. Модель поддерживает современные стандарты Wi-Fi 802.11 ax для высокого качества беспроводного соединения и оснащена сетевым адаптером с поддержкой скоростей до 1000 Мбит/сек — это гарантия стабильного доступа к интернету. Для подключения периферии предусмотрены два USB 3.0 и один USB Type-C. Лёгкий пластиковый корпус удобен для ежедневных переносок. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, поэтому вы сможете выбрать именно то, что подходит для ваших задач.
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