Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home
Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — это простор для креатива и комфорта. Высокое разрешение 1920x1200 и матрица IPS создают сочную, чёткую картинку по всей площади большого дисплея. Благодаря 16 Гб оперативной памяти DDR5 ноутбук мгновенно реагирует на ваши задачи, будь то работа или развлечения. SSD-накопитель обеспечивает быстрый запуск и моментальный доступ к файлам. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневной графикой, а пластиковый серый корпус выглядит стильно и современно. Возможность подключить внешние устройства — два порта USB 3.0. Клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже вечером. Производительный сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/сек позволит работать и учиться без задержек. Современный аккумулятор Li-lon поддерживает автономность, а сенсорная панель здесь не отвлекает от привычного управления. Такой ноутбук комфортно брать с собой — он сочетает в себе качество, функциональность и отличный баланс возможностей.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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