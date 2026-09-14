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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737383
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA)

Lenovo дарит вам современный ноутбук в стильном сером корпусе из пластика — прочный и легкий спутник для динамичной жизни. Большой 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей порадует яркостью и насыщенностью цветов, а разрешение 1920x1080 обеспечит детализированное изображение для фильмов, работы и развлечений. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной — попробуйте комфортный гейминг или быструю работу с графикой. В основе модели — мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,1 ГГц и дискретная видеокарта: ноутбук легко справляется со сложными задачами, монтажом видео и современными играми. Оцените удобство работы даже в полумраке — благодаря подсветке клавиатуры. Для подключения предусмотрен порт USB Type-C, а отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать программное обеспечение по своему вкусу и потребностям.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo дарит вам современный ноутбук в стильном сером корпусе из пластика — прочный и легкий спутник для динамичной жизни. Большой 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей порадует яркостью и насыщенностью цветов, а разрешение 1920x1080 обеспечит детализированное изображение для фильмов, работы и развлечений. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной — попробуйте комфортный гейминг или быструю работу с графикой. В основе модели — мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,1 ГГц и дискретная видеокарта: ноутбук легко справляется со сложными задачами, монтажом видео и современными играми. Оцените удобство работы даже в полумраке — благодаря подсветке клавиатуры. Для подключения предусмотрен порт USB Type-C, а отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать программное обеспечение по своему вкусу и потребностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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