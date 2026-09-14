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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737382
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
14700HX
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN)

Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма создан для серьёзной работы и развлечений. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 справятся с любыми задачами — от многозадачности до работы с графикой. Высокое разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чёткой и яркой картинкой. Дискретная видеокарта делает ноутбук подходящим для творческих задач или запуска demanding приложений. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ. Несмотря на внушительную производительность, вес устройства 2,4 кг — оптимальный выбор для работы дома или в офисе. Подсветка клавиатуры позволит работать комфортно даже при слабом освещении. Серый корпус из пластика придаёт устройству современный стиль, а порт USB Type-C делает подключение аксессуаров максимально простым. Модель поставляется без операционной системы, что даёт полную свободу при выборе программного обеспечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
14700HX
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма создан для серьёзной работы и развлечений. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 справятся с любыми задачами — от многозадачности до работы с графикой. Высокое разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чёткой и яркой картинкой. Дискретная видеокарта делает ноутбук подходящим для творческих задач или запуска demanding приложений. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ. Несмотря на внушительную производительность, вес устройства 2,4 кг — оптимальный выбор для работы дома или в офисе. Подсветка клавиатуры позволит работать комфортно даже при слабом освещении. Серый корпус из пластика придаёт устройству современный стиль, а порт USB Type-C делает подключение аксессуаров максимально простым. Модель поставляется без операционной системы, что даёт полную свободу при выборе программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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