Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
LOQ (Lenovo)
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6&quot; Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737381
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
LOQ (Lenovo)
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
5

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг

Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма — отличный выбор для работы и развлечений. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти с лёгкостью справятся с любыми задачами: от многозадачности до сложных проектов. Видеопамяти 8 Гб — этого хватит даже для требовательных приложений и современных игр. Объёмный SSD на 512 Гб даст простор для хранения документов, фото и программ без лишних компромиссов. Разрешение 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой, а удобная клавиатура с подсветкой позволит работать и днём, и вечером. Современный Bluetooth v5.3 делает подключение аксессуаров быстрым и стабильным. Один порт USB Type-C пригодится для быстрой передачи данных и подключения актуальных устройств. Корпус из пластика выдерживает активный ритм жизни, а вес в 2,4 кг делает ноутбук достаточно мобильным. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает готовность к работе сразу после покупки. Идеальное сочетание производительности, функциональности и современных возможностей для динамичных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
LOQ (Lenovo)
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма — отличный выбор для работы и развлечений. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти с лёгкостью справятся с любыми задачами: от многозадачности до сложных проектов. Видеопамяти 8 Гб — этого хватит даже для требовательных приложений и современных игр. Объёмный SSD на 512 Гб даст простор для хранения документов, фото и программ без лишних компромиссов. Разрешение 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой, а удобная клавиатура с подсветкой позволит работать и днём, и вечером. Современный Bluetooth v5.3 делает подключение аксессуаров быстрым и стабильным. Один порт USB Type-C пригодится для быстрой передачи данных и подключения актуальных устройств. Корпус из пластика выдерживает активный ритм жизни, а вес в 2,4 кг делает ноутбук достаточно мобильным. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает готовность к работе сразу после покупки. Идеальное сочетание производительности, функциональности и современных возможностей для динамичных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...