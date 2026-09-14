Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма — отличный выбор для работы и развлечений. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти с лёгкостью справятся с любыми задачами: от многозадачности до сложных проектов. Видеопамяти 8 Гб — этого хватит даже для требовательных приложений и современных игр. Объёмный SSD на 512 Гб даст простор для хранения документов, фото и программ без лишних компромиссов. Разрешение 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой, а удобная клавиатура с подсветкой позволит работать и днём, и вечером. Современный Bluetooth v5.3 делает подключение аксессуаров быстрым и стабильным. Один порт USB Type-C пригодится для быстрой передачи данных и подключения актуальных устройств. Корпус из пластика выдерживает активный ритм жизни, а вес в 2,4 кг делает ноутбук достаточно мобильным. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает готовность к работе сразу после покупки. Идеальное сочетание производительности, функциональности и современных возможностей для динамичных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10/15.6" Full HD 1920x1080/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/nVidia GeForce RTX 5050 8GB/No OS/серый/2.4 кг