Уцененный товар Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром хорошее состояние, 737377
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
180
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%7 910 руб. 9 890 руб.
В наличии
Код товара: 737377
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 910 руб. -20%
9 890 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Коллекция X-Joy S
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.4
Описание товара Уцененный товар Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, фиксатор, шланг для воды 2шт, документация
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, фиксатор, шланг для воды 2шт, документация
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Уцененный товар Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром хорошее состояние - стоимость товара 7910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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