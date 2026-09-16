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Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737376
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Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние , 737376

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Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4&quot;), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4&quot;), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
  • Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4&quot;), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние - фото 1
  • Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4&quot;), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 210 руб.  1 610 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние
1 210 руб. -25%
1 610 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, чехол Причина уценки: потертости, повреждена упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, чехол Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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