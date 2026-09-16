Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние , 737376
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 210 руб. 1 610 руб.
В наличии
Код товара: 737376
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 210 руб. -25%
1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, чехол Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, чехол Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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