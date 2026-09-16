Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000ERK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000ERK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey
Lenovo — это надежный ноутбук с впечатляющей производительностью и элегантным серым корпусом. Большой 15,3-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 погружает в изображение, а частота обновления 165 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку — идеально для работы с графикой и развлечений. Мощный восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц отлично справится с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. 16 ГБ современной оперативной памяти DDR5 отвечают за быструю работу системы, а скоростной SSD-накопитель подарит молниеносный запуск всех программ. Ноутбук поставляется с DOS — свобода выбора любимой операционной системы в ваших руках.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000ERK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey