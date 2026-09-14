Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8009SRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 150/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8009SRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 150/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey
Lenovo с диагональю 16 дюймов и стильным серым корпусом сразу заявляет о себе как о современном, продуманном ноутбуке. Просторный IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой, чёткой картинкой и широкими углами обзора — фотографии, таблицы или фильмы смотрятся ещё эффектнее. Работать или учиться комфортно благодаря высокой детализации и плавной частоте обновления 60 Гц. Внутри — мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 3 с частотой 3,3 ГГц и внушительные 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5. Такой дуэт справится не только с офисными задачами, но и с многозадачностью и требовательными приложениями. Быстрый SSD-диск ускорит загрузку системы и всех программ. Операционная система DOS отлично подойдёт тем, кто хочет установить своё программное обеспечение без ограничений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8009SRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 150/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey