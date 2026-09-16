Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey
Lenovo представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 — больше рабочего пространства для любимых задач и чёткая картинка без лишних отражений. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавную работу в любых приложениях. Мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют комфортно работать с ресурсоёмкими задачами или запускать сразу несколько программ. Такой ноутбук станет надёжным инструментом для работы, учёбы или развлечений. Установленная операционная система DOS даёт свободу выбора и настройки под свои нужды.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 71 260 руб.17815 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 71 260 руб.17815 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X...
-
В наличииЦена 71 260 руб.17815 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/...
-
В наличииЦена 72 210 руб.18053 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 72 520 руб.18130 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 72 600 руб.18150 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB...
-
В наличииЦена 73 380 руб.18345 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 73 420 руб.18355 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 75 940 руб.18985 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 76 570 руб.19143 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 77 140 руб.19285 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey