Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003ERK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/32GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003ERK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/32GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Lenovo представляет производительный ноутбук с впечатляющим оснащением для работы и развлечений. Большой 15,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 порадует четкой и яркой картинкой — удобно для творчества, фильмов и многозадачности. Мощный процессор AMD Ryzen AI 7, дискретная видеокарта и целых 8 Гб видеопамяти делают модель отличным выбором для современных игр, графики и профессиональных задач. Объем оперативной памяти — 32 Гб, что гарантирует быструю и стабильную работу даже при запуске тяжёлых приложений и при серьезной нагрузке. SSD на 512 Гб позволяет всегда держать под рукой необходимые документы, проекты и мультимедиа. Для максимального удобства — клавиатура с подсветкой и два порта USB Type-C для всех ваших современных аксессуаров. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS — отличный вариант для тех, кто предпочитает самостоятельную установку нужной ОС.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003ERK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/32GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black