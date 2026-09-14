Описание товара Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0)

Играйте с уверенностью благодаря Intel Core Ultra. Подкрепленный серьезной игровой мощью вплоть до NVIDIA GeForce RTX 50 сери и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G18 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря таким дополнительным функциям, как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G18 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью обновили решение для охлаждения Strix G18 2025 года, чтобы гарантировать вам наилучшие игровые ощущения от вашей машины каждый раз. Мы переместили все выпускные отверстия на заднюю часть шарнира, не допуская попадания теплого воздуха в вашу руку с мышкой. Боковые стороны и нижняя часть машины действуют как воздухозаборники, создавая естественный и эффективный путь для воздушного потока. Воздух также проходит через клавиатурную палубу, сохраняя ваши руки прохладнее во время интенсивных игровых сессий. При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, технологией Tri-Fan и жидким металлом Conductonaut Extreme как на ЦП, так и на ГП, Strix G18 2025 года достигает более низкого уровня шума в режиме Turbo по сравнению с предыдущим поколением, при этом предлагая то же расчетное превосходство, которое вы ожидаете от машины Strix. Вы не сможете победить врага, если не видите, как он приближается. Strix G18 может похвастаться сверхбыстрым дисплеем Nebula 2.5K 240 Гц с временем отклика 3 мс, что гарантирует вам постоянное преимущество над противником. Панель 16:10 с яркостью 500 нит и 100% покрытием DCI-P3, Strix G18 обладает невероятной точностью цветопередачи с точностью пикселей даже в самых яростных перестрелках. Мы также добавили совершенно новую пленку ACR (Ambient Contrast Ratio) с двумя слоями, которые уменьшают блики, повышая контрастность для более ярких визуальных эффектов, а также улучшают обзор под углом, когда у вас может быть зритель. Линейка Strix 2025 года была переработана с нуля, создана для мощной производительности, максимальной скорости и расчетливого движения, с формой, вдохновленной гоночными автомобилями, которые олицетворяют эти же концепции. Благодаря закругленным краям, обтекаемой форме и уменьшенным швам, ROG Strix G18 2025 года стал более изящным, чем когда-либо. Двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos создают аутентичную звуковую сцену для ваших игр. Звук высокого разрешения гарантирует, что вы услышите музыку в том же качестве, в котором она была записана. Двустороннее шумоподавление с использованием искусственного интеллекта обрабатывает как входящий, так и исходящий звук, чтобы отфильтровывать любые посторонние фоновые шумы, гарантируя, что ваши звонки, чаты и трансляции будут проходить без отвлекающих факторов.