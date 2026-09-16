Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0)
Этот ноутбук Asus создан для самых требовательных пользователей. Большой 16-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и высоким разрешением 2880x1800 пикселей открывает новые грани работы с графикой, фото и видео. Мощный процессор AMD Ryzen AI 9 и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают молниеносную реакцию даже при запуске ресурсоёмких приложений. Вместительный SSD на 1024 Гб позволяет хранить огромные архивы данных без потери скорости. Металлический корпус придаёт устройству стиль и надёжность, а подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток. С Windows 11 Home вы получаете современный и удобный интерфейс прямо «из коробки».
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