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Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0)

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Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 1
Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 2
Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 3
Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 4
Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS Zenbook S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737350
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS Zenbook S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0)

Этот ноутбук Asus создан для самых требовательных пользователей. Большой 16-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и высоким разрешением 2880x1800 пикселей открывает новые грани работы с графикой, фото и видео. Мощный процессор AMD Ryzen AI 9 и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают молниеносную реакцию даже при запуске ресурсоёмких приложений. Вместительный SSD на 1024 Гб позволяет хранить огромные архивы данных без потери скорости. Металлический корпус придаёт устройству стиль и надёжность, а подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток. С Windows 11 Home вы получаете современный и удобный интерфейс прямо «из коробки».

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS Zenbook S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для самых требовательных пользователей. Большой 16-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением и высоким разрешением 2880x1800 пикселей открывает новые грани работы с графикой, фото и видео. Мощный процессор AMD Ryzen AI 9 и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают молниеносную реакцию даже при запуске ресурсоёмких приложений. Вместительный SSD на 1024 Гб позволяет хранить огромные архивы данных без потери скорости. Металлический корпус придаёт устройству стиль и надёжность, а подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток. С Windows 11 Home вы получаете современный и удобный интерфейс прямо «из коробки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS UM5606G (UM5606GA-SS264W) 16"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ryzen AI 9 465/32GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Antrim Gray (90NB17H5-M00CR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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