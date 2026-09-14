Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0)
Asus представляет современный ноутбук с матрицей OLED на 14 дюймов — идеальное сочетание яркости и чистоты изображения. Разрешение 2880x1800 и частота обновления 120 Гц делают каждое движение плавным, а картинку — невероятно детализированной. Лёгкий и стильный корпус из металла подчеркивает солидность устройства и сохраняет его защищённость в поездках. Впечатляющий объём SSD на 1024 Гб позволяет хранить все важные проекты и файлы всегда под рукой. Мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9 легко справляется с ресурсоёмкими задачами, а быстрая оперативная память LPDDR5x и дискретная видеокарта открывают новые горизонты для работы и развлечений. Продуманная подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже в тёмное время суток, а серый цвет добавляет элегантности образу. На борту — операционная система DOS для полного контроля и гибкой настройки под ваши задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 171 230 руб.42808 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 160 руб.43540 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 175 980 руб.43995 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 182 310 руб.45578 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 195 560 руб.48890 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ult...
-
В наличииЦена 197 460 руб.49365 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 205 840 руб.51460 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 212 200 руб.53050 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon ...
-
В наличииЦена 213 200 руб.53300 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 220 100 руб.55025 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 253 370 руб.63343 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0)