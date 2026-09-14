Ноутбук ASUS G615J (G615JMR-S5119) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7-14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LB1-M005E0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS G615J (G615JMR-S5119) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7-14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LB1-M005E0)
Asus с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит простор и удобство работы — яркая IPS-матрица обеспечит сочную и чёткую картинку в любых задачах. Вместительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все файлы без компромиссов, а быстрый тип оперативной памяти DDR5 и процессор Intel гарантируют скорость даже при ресурсоёмких нагрузках. Дискретная видеокарта создана для динамичных игр и работы с графикой. Продуманная клавиатурная подсветка помогает работать и играть в темноте. Пластиковый корпус делает ноутбук легким, а чёрный цвет придаёт ему стиль. Для подключения гаджетов предусмотрены USB 2.0 и USB Type-C — всё необходимое всегда под рукой.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G615J (G615JMR-S5119) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7-14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LB1-M005E0)