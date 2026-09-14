Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320)
ASUS Zenbook DUO – революционный ноутбук с двумя полноразмерными сенсорными OLED-экранами, отсоединяемой клавиатурой и встроенной откидной подставкой. Это портативное устройство является весьма универсальным за счет того, что два 14-дюймовых OLED-дисплея (3K / 120 Гц) позволяют получить общее экранное пространство, соответствующее дисплею с диагональю 19,8”. За высокую производительность ноутбука отвечает оптимизированный под ИИ-приложения процессор Intel Core Ultra 9 (Series 2), дополненный 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5x и скоростным твердотельным накопителем (PCIe 4.0 / до 2 ТБ). Также среди достоинств нового Zenbook DUO можно отметить интуитивное жестовое управление и долговечный аккумулятор емкостью 75 Вт·ч. В этом универсальном, портативном устройстве скрываются сразу два сенсорных экрана ASUS Lumina OLED, каждый с диагональю 14”, что позволяет моментально получить общее экранное пространство с диагональю до 19,8”! Подпружиненный разъем для питания и обмена данными. Угол установки – от 40 до 70°, настраиваемая высота. Распознавая 4096 уровней давления, опциональный стилус ASUS Pen 2.0 позволит провести едва заметные линии или выполнить тонкую штриховку.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320)